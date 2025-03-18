Генштаб: Сили оборони України за добу ліквідували 1 560 окупантів і знищили 8 їхніх танків

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Протягом минулої доби, 17 березня, Росія втратила ще 1 560 військовослужбовців убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили вісім танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ППО, 149 дронів оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної та дві одиниці спецтехніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.