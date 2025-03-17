Принцу Гаррі можуть заборонити вʼїзд до США через його мемуари

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Окружний суддя у Вашингтоні, США, Карл Ніколс постановив оприлюднити імміграційні документи принца Гаррі на вимогу активістів — його звинуватили в брехні.

Про це повідомляє BBC.

Дані мають розкрити на підставі запиту про свободу інформації, поданого консервативним аналітичним центром «Спадщина». Члени центру кажуть, нібито принц Гаррі приховав вживання наркотиків у минулому. Це мало б завадити отриманню американської візи.

Звинувачення ґрунтуються на мемуарах герцога Сассекського Spare. У книзі, оприлюдненій у січні 2023 року, він згадує про вживання кокаїну, марихуани та психоделічних грибів. Зокрема, принц стверджує, що вперше спробував кокаїн у 17 років.

«Це було не дуже весело, і це не зробило мене особливо щасливим, як, здавалося, робило всіх навколо мене. Але це дозволило мені відчути себе іншим, а це і було головною метою», — йдеться в тексті.

В анкеті для отримання візи США є запитання про вживання наркотиків, зокрема в минулому. Якщо людина зізнається в згубній звичці, їй можуть відмовити у видачі візи, хоча офіцери мають право ухвалити рішення на власний розсуд.

Попри це центр «Спадщина» стверджує, що принц Гаррі збрехав імміграційній службі країни, що може призвести до довічної заборони на його вʼїзд до Сполучених Штатів.

Принц Гаррі переїхав до США зі своєю дружиною Меган у 2020 році, після того як відмовився від своїх титулів і привілеїв. Незрозуміло, за якою візою він вʼїхав до країни, тоді як герцогиня є громадянкою Сполучених Штатів.