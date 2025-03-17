Прокуратура Литви: Магазин IKEA у Вільнюсі підпалили на замовлення спецслужб РФ

Новини

Прокурори Литви за підсумками розслідування заявили, що людина, яка підпалила магазин IKEA у Вільнюсі 9 травня минулого року, була завербована російськими спецслужбами.

Про це повідомили в Генеральній прокуратурі країни.

За матеріалами справи, незадовго до вчинення злочину обвинувачений їздив до Варшави в Польщу. Там він і ще один чоловік погодилися підпалити торгові центри в Литві й Латвії за €10 тисяч.

8 травня 2024 року фігурант залишив у магазині IKEA у Вільнюсі запальний пристрій із годинниковим механізмом. Він спрацював рано-вранці наступного дня. Спалахнула пожежа, яка завдала збитків на суму близько пів мільйона євро.

Обвинувачений зняв підпал на відео, викинув свій одяг та інші докази, після чого разом зі спільником знову вирушив до Варшави. Як кажуть у прокуратурі Литви, там імовірний палій отримав автомобіль BMW як винагороду.

Чоловік повернувся до Литви 13 травня, забрав реквізит, щоб здійснити ще один підпал у Латвії, й того ж дня автобусом виїхав до Риги. Дорогою його затримали правоохоронці.

Прокуратура стверджує, що двоє ділків отримували від російських кураторів докладні інструкції та спеціальні знання, необхідні для підготовки та здійснення терактів. Їм також оплачували поїздки, проживання, засоби звʼязку тощо.

За інформацією литовського медіа Delfi.lt, обидва фігуранти — громадяни України віком до 20 років. Журналісти додають, що можливий палій IKEA у Вільнюсі на момент теракту був неповнолітнім.