В Італії продають будинки за €1 — хочуть зробити занедбане містечко більш населеним

Новини

В італійському містечку Пенне занедбані будинки продають за €1 — хочуть зупинити депопуляцію.

Про це пише CNN.

Пенне розташоване в центральному регіоні Італії Абруццо, посередині між Адріатичним узбережжям і гірським хребтом Гран-Сассо. Зараз там живе близько тисячі людей.

«У місті потенційно є понад 40 порожніх будівель, що шукають нових власників. Усі вони розташовані в історичному центрі, який занепадає відтоді, як сім’ї почали емігрувати десятиліття тому», — розповідає мер Пенне Гілберто Петруччі.

Цей будинок площею 170 м², побудований на початку 1900-х років, продали за €1.

Загалом у Пенне з 2022 року продали шість покинутих будинків за ціною порції еспресо. Більшість із них колись належали сім’ям місцевих фермерів, які втекли в пошуках світлого майбутнього деінде — особливо після Другої світової війни, коли бомбардування знищили велику частину архітектурної спадщини міста.

У 1970-х роках була ще одна хвиля еміграції, коли сім’ї виїхали до США, Бельгії та Венесуели, а також до сусідніх великих міст, щоб працювати на фабриках. Тож тепер містечко перетворюється на привид, чому намагається завадити місцева влада.

Будинки в Пенне (як цей, який уже продали) перебувають у різних станах занедбаності.

Єдина вимога Пенне — це реконструювати куплений будинок за три роки. За більшість будинків треба сплатити депозит у €2 000—5 000, який повертають після завершення робіт. Покупцям під час робіт допомагатимуть місцеві фахівці — архітектори, геодезисти та будівельники.

Якщо на один будинок за €1 буде кілька покупців — перевагу нададуть людині з найкращим і найшвидшим планом реконсрукції.