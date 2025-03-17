У Києві презентують книгу «Встань і вбий першим» — її виходу хотіли завадити спецслужби Ізраїлю

Новини

Катерина Бандус / «Бабель»

«Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю» — вже шоста книга серії «Єврейська бібліотека», започаткованої Єврейською конфедерацією України.

Авторові книги, лауреату Пулітцерівської премії, відомому ізраїльському журналісту-розслідувачу Ронену Бергману спецслужби намагалися перешкодити у виданні, однак книга побачила світ і одразу стала бестселером. У «Єврейській бібліотеці» її вперше видали українською мовою.

Презентація «Встань і вбий першим» відбудеться 17 березня о 17:00 у київській книгарні «Книголенд» на вулиці Жилянській, 5/60. «Бабель» є інформаційним партнером заходу, організованого Єврейською конфедерацією України та компанією Ideas&Strategy у співпраці з видавництвом «Наш Формат».

Зареєструватися на подію можна за посиланням.

У новій книзі Бергман розповідає про таємні операції Ізраїлю, для цього він провів сотні інтервʼю з політиками, керівниками й агентами спецслужб. Одна з таких операцій — знищення ядерного реактора, який уряд Башара Асада будував у Сирії. Про це будівництво знав президент США Джордж Буш, але його уряд вирішив не втручатись. Премʼєр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт віддав наказ знищити реактор, попри загрозу удару Сирії у відповідь. Про цю операцію Ізраїль мовчав понад десятиліття і визнав свою причетність лише у 2018 році.

«Бабель» публікував уривок з книги — про те, як відбувалась ця операція.