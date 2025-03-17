Трамп назвав недійсними помилування, які Байден підписав в останній день президентства

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Президент США Дональд Трамп заявив, що помилування, які колишній американський лідер Джо Байден підписав у свій останній день на посаді, недійсні. А все тому, що використовували Autopen, а Байден нібито взагалі не знав, що це за документи.



Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«“Помилування”, які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, такими, що не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх, але, що ще важливіше, він нічого про них не знав! Необхідні документи про помилування не були розʼяснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин», — написав Трамп.



За його словами, усі ті, хто входив до «невибраної комісії» та видалив усі докази, зібрані під час їхнього дворічного розслідування проти самого Трампа «та багатьох інших невинних людей», можуть зіткнутися з розслідуванням на найвищому рівні. Існує ймовірність, що саме вони організували підписання документів без відома чи згоди Джо Байдена.