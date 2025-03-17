Президент підписав законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12378 про направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

У період дії воєнного стану українських військових можуть направляти за кордон для нацбезпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також щоб реалізувати право на самооборону, яке передбачає стаття 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він удосконалить механізми перебування військовослужбовців — як самостійно, так і у складі підрозділів — на території країн-партнерів під час дії воєнного стану.

Законопроєкт передбачає, що рішення направити підрозділи ЗСУ до інших держав ухвалює президент, але з поданням, щоб це схвалила Верховна Рада. Подаватимуть інформацію про завдання, загальну чисельність цих підрозділів, тип і склад їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та умови їх продовження тощо.

Це не стосується випадків, коли військові відбивають збройну агресію на території держави-агресора.

Реалізація законопроєкту сприятиме тому, що військо отримуватиме військову техніку від країн-партнерів, а відповідні підрозділи комплектуватимуть особовим складом і технікою, освоєння якої потребує тривалих циклів підготовки.