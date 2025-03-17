Євросоюз має кілька варіантів допомоги Україні. Основний — підтримка її оборони

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Гонтар Володимир / УНІАН

Європейський Союз може підтримати Україну двома способами — інтегрувати українське оборонне виробництво в структури ЄС та інвестувати в українське виробництво за «данською моделлю».

Про це в інтервʼю «Бабелю» заявив європейський комісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

За словами Кубілюса, один із варіантів — зробити так, щоб Україна мала доступ до європейських промислових програм. Це дозволить європейцям багато чого навчитися на успіхах української оборонної промисловості. Зараз це обговорюють у Раді Європейського Союзу та Європарламенті. Єврокомісар сподівається, що рішення ухвалять до літа 2025 року.

«Другий — «данська модель». Ми заохочуємо інші країни ЄС її наслідувати. Якщо використовувати «данську модель» закупівель, за ті самі гроші можна купити майже вдвічі більше зброї для української армії, бо ваше виробництво майже вдвічі дешевше», — зазначив Кубілюс.

Єврокомісар прокоментував і можливість відключення України від супутникового звʼязку Starlink — раніше американські посадовці запевнили, що цього не відбудеться.

«Як ми бачили, поки Ілон Маск і Марко Рубіо пообіцяли, що Starlink не буде відключений. Це — найкращий сценарій. Проте в будь-якому разі Україна не залишиться наодинці. Можливості є, найближчим часом їх буде ще більше», — зазначив Кубілюс.