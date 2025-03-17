Європа готується до переозброєння. Ось головні проблеми, які треба вирішити

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Європейська оборонна промисловість має кілька проблем, і одна з них — це фрагментованість ринку. Різні країни мають свої танки та артилерію, вони не уніфіковані. Щоб прискорити і здешевити виробництво, частину варто привести до єдиного стандарту.

Про це в інтервʼю «Бабелю» заявив європейський комісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

«Наші оборонні галузі дуже фрагментовані. Також багато зброї ми закуповуємо за межами ЄС, і це не зміцнює європейської промисловості», — зазначив Кубілюс.

Єврокомісар зазначає, що ЄС має стимулювати країни-члени витрачати свої оборонні бюджети на так звані спільні закупівлі — наприклад, на закупівлю великої кількості однотипних танків. Тобто якщо декілька країн сукупно потребують 1 200 танків, краще закупити їх в одного виробника.

Так покращиться оперативна сумісність та імплементація стандартів НАТО. Зараз Європейський парламент обговорює декілька програм, які націлені на це, — наприклад Європейська програма оборонної індустріалізації (EDIP).

Кубілюс зазначає, що поки деякі моменти складно врегулювати законодавчо — наприклад, як зробити так, щоб один завод виробляв деталі для танка іншого виробника, відмовляючись від власних технологій.

«Якщо нам вдасться переконати країни ЄС, що закупити багато танків одного типу — це в їхніх інтересах, тоді виробники, наприклад, танка Leopard, шукатимуть, хто зможе виробити додаткову кількість цієї техніки. Один виробник не зможе випустити потрібну кількість танків швидко», — зазначає єврокомісар.

За словами Кубілюса, Україна показує Європі приклад того, як розгортати оборонну промисловість. Він переконаний, що виробництво європейської зброї треба нарощувати, оскільки «за три місяці» Росія здатна виробити більше зброї, ніж усі країни-члени НАТО, включно зі США, Великою Британією і Європою, здатні виробити за рік.