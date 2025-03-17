NYT: США покинуть Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії проти України
- Автор:
- Ірина Перепечко
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США покинуть Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії проти України. Про це вони вже таємно повідомили європейські країни, які є частиною цієї розслідувальної групи.
Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.
Очікують, що відповідні електронні листи персонал та члени головної організації групи, Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст, отримають в понеділок, 17 березня.
Видання зазначає, що таке рішення є свідченням того, що адміністрація Дональда Трампа відходить від зобов’язань експрезидента Джо Байдена притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців.
У США не пояснили причин, чому країна виходить зі слідчої групи, окрім того, що нова американська адміністрація перерозподіляє ресурси, кажуть джерела NYT.
Окрім того, адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з аналізу воєнних злочинів, яку створили у 2022 році за ініціативою тодішнього генпрокурора Мерріка Браяна Гарланда. Ця група мала координувати зусилля Мінʼюсту у притягненні до відповідальності росіян.
- Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії проти України відкрили у липні 2023 року в Гаазі. Він збирає докази для обвинувачення кремлівським чиновникам — це проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу. Групу створили, щоб притягнути до відповідальності керівництво Росії та її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані за злочини агресії. Це означає, що вони порушили суверенітет іншої країни, почавши війну без права на самооборону, що заборонено міжнародними законами та угодами.
- До групи весь цей час входив спеціальний прокурор США з питань злочину агресії. США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.