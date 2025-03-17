Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 1 210 військових і 19 танків

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Упродовж минулої доби, 16 березня, Росія втратила ще 1 210 військовослужбовців убитими й пораненими та сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 54 дрони оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної та одну одиницю спецтехніки.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.