У Північній Македонії загинули понад 50 людей через пожежу в нічному клубі

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Щонайменше 51 людина загинула і понад 118 отримали поранення через пожежу в нічному клубі в міста Кочана, що у Північній Македонії.

Про це повідомляють чиновники, передає BBC.

Міністр охорони здоровʼя сказав, що 18 людей залишаються у важкому стані. Директорка однієї з лікарень повідомила місцевим медіа, що складно ідентифікувати пацієнтів через відсутність документів. Вона додала, що загиблим було від 14 до 24 років.

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У клубі на момент інциденту було орієнтовно 1 500 гостей. За попередніми даними, пожежа виникла через іскри від піротехнічних пристроїв — вони влучили у стелю з легкозаймистого матеріалу. Місцеві медіа пишуть, що хтось всередині клубу запустив салют.

Премʼєр-міністр зазначив, що уряд зробить усе необхідне, щоб ліквідувати наслідки й зрозуміти причини інциденту. Міністр внутрішніх справ без жодних подробиць наголосив, що одного чоловіка вже затримали.