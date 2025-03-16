Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила 1 400 військових і 78 артсистем

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Упродовж минулої доби, 15 березня, Росія втратила ще 1 400 військовослужбовців убитими й пораненими, а також понад сотню одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 180 дронів оперативно-тактичного рівня, 113 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 894 240 тисяч своїх військових убитими й пораненими.







Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.