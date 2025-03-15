ЄС розглядає створення власної мережі розвідувальних супутників — хоче зменшити залежність від США

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viasat.com / «Бабель»

Брюссель розглядає можливість створення нової супутникової мережі для забезпечення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо прихильності США до європейської оборони.

Про це пише Financial Times.

Система буде спрямована на часткову заміну можливостей США. Питання постало після того, як цього місяця президент Дональд Трамп призупинив обмін розвідданими з Україною, що підкреслило залежність Європи від Америки.

«З огляду на зміни в геополітичній ситуації Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових потужностей, щоб покращити підтримку геопросторової розвідки для безпеки», — заявив комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс в інтервʼю FT.

Нова супутникова мережа буде використовуватися для виявлення таких загроз, як пересування військ і координація військових дій.

Обговорення тільки розпочалися, але Кубілюс каже, що блоку потрібна мережа на додаток до інших програм, що використовуються для навігації і спостереження за Землею.

Вона мала б надавати оновлену інформацію частіше, ніж низькоорбітальний супутник «Коперник», який відстежує зміни клімату і стихійні лиха, але генерує зображення лише кожні 24 години.

Визнаючи, що проєкт буде дорогим і займе багато часу, Кубілюс сказав, що поцікавиться у держав — членів ЄС, чи не розглядають вони «тимчасового комерційного підходу».

«Ми прагнемо створити конкретну систему як державну службу спостереження за Землею. Вона матиме високі технології і високу доступність даних», — підкреслив політик.

За його словами, система працюватиме на низькій навколоземній орбіті. Такі мережі потребують десятків супутників.

Він додав, що найкращі комерційні системи можуть відстежувати цілі і військове розгортання з оновленням даних кожні 30 хвилин.