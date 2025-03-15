Про режим тиші та ситуацію на Курщині. Основне з брифінгу Зеленського

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Президент Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі «коаліції охочих» — країн, які хочуть допомогти підтримати припинення вогню в Україні. Зустріч організував премʼєр Британії Кір Стармер.

За результатами зустрічі Зеленський провів брифінг. Ось основні заяви.

Про ситуацію на Курщині

За словами президента, українські війська все ще присутні на території Курської області. Інформація про їхнє начебто оточення є брехнею Путіна.

«Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових. На тому ж напрямку, але на території України. Важливо, що наші війська це знають, командування знає, де вони це хочуть зробити», — підкреслив він.

Про гарантії безпеки і членство в НАТО

Зеленський підкреслив, що Україна сподівається на надання гарантій безпеки від союзників, таких як країни Європи, США та інших держави, готових допомогти.

Він зазначив, що можуть бути різні формати контингентів, однак важливо, щоб рішення щодо членства України в НАТО не залежало від Росії чи від її вето.

«Дехто скептичний: вважає, що НАТО чи пʼята поправка — міцніше. Ми розуміємо, що рішення щодо НАТО має залежати від союзників НАТО, але точно не від Росії, чи її вето», — заявив президент.

Про територіальні поступки

Президент вкотре наголосив, що Україна не визнає окуповані українські території російськими.

«Я одразу це говорю, що це гостре питання. Я розумію, що росіянам саме це і потрібно. Де вперті українці, туди й будемо бити. США порушували це питання в Джидді, отримали позицію України», — сказав президент.

13 березня президента США Дональд Трамп зазначав, що на зустрічі делегації в Джидді обговорбвалось питання української землі, «які землі будуть збережені чи втрачені».

«Є ще велика електростанція, хто її отримає — це нелегкий процес», — сказав тоді він, маючи на увазі Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.

Про брак ракет для систем Samp-T

15 березня видання Corriere della Sera писало, що уряд України звернувся до Італії та Франції з проханням надати додаткові ракети Aster-30 для зенітних батарей Samp-T. Причиною стало те, що наявні боєприпаси майже вичерпані.

За словами президента, ракет до цих систем ніколи не було достатньо.

«Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії та Франції, ми вдячні, бо вони віддали те, що у них на озброєнні. [...] Із цими системами є одна проблема, а саме — великий дефіцит ракет», — сказав він.

Про припинення вогню

«Я так розумію, є представник Сполучених Штатів, який зустрівся з «рускіми». І я думаю, що вони про щось говорили, скоординували якісь позиції, і подивимось, що буде далі. Я думаю, найближчі дні у нас буде координація зі Сполученими Штатами Америки щодо наступних кроків», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна очікує, що якщо російська сторона не погодитися з пропозицією Трампа на 30-денне перемирʼя, то позиція президента США буде чітка, жорстка і пряма щодо Путіна.

Зеленський також зазначив, що на припинення вогню може знадобитися не 30 днів, а «трішки більше».

«Але важливо, щоб був той чи інший термін у домовленості про тишу — це скоротить можливості «рускім» гратись у вічний заморожений конфлікт», — підкреслив він.