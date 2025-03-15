OpenAI та Ілон Маск домовилися про прискорений судовий розгляд справи
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Американська компанія OpenAI і підприємець Ілон Маск домовилися про прискорення судового розгляду справи про перехід компанії на комерційну основу.
Про це пише Reuters.
Згідно з документами федерального суду США, OpenAI і Маск ще в грудні 2024 року запропонували судовий розгляд. Цього місяця суддя відмовив Маску у вимозі призупинити трансформацію OpenAI, проте погодився на пришвидшене слухання восени.
«Ми вітаємо рішення суду від 4 березня, яке відхилило останню спробу Ілона Маска сповільнити розвиток OpenAI заради власної вигоди», — заявили в OpenAI.
Маск був співзасновником OpenAI разом із Семом Альтманом у 2015 році, але покинув компанію до того, як вона почала розвиватися, і згодом, у 2023 році, заснував стартап-конкурент xAI.
Минулого року генеральний директор Tesla і власник соціальної медіаплатформи X подав до суду на OpenAI і Альтмана, звинувативши OpenAI у відході від місії засновників — розробляти ШІ на благо людства, а не заради корпоративного прибутку.
OpenAI та Альтман заперечують ці звинувачення. Крім того, Альтман стверджує, що Маск просто намагається сповільнити розвиток конкурента.
- OpenAI зараз перебуває в процесі переходу від дослідницької некомерційної організації до компанії з публічною користю (PBC). Це має допомогти залучити додаткові інвестиції — компанія веде переговори про залучення $40 млрд від групи інвесторів на чолі з SoftBank (передінвестиційна оцінка OpenAI — $260 млрд).
- Рішення про перехід обговорюється на тлі спроби небажаного поглинання компанії Ілоном Маском, який запропонував $97,4 млрд за активи некомерційної організації, що володіє контрольним пакетом OpenAI.