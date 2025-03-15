OpenAI та Ілон Маск домовилися про прискорений судовий розгляд справи

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Американська компанія OpenAI і підприємець Ілон Маск домовилися про прискорення судового розгляду справи про перехід компанії на комерційну основу.

Про це пише Reuters.

Згідно з документами федерального суду США, OpenAI і Маск ще в грудні 2024 року запропонували судовий розгляд. Цього місяця суддя відмовив Маску у вимозі призупинити трансформацію OpenAI, проте погодився на пришвидшене слухання восени.

«Ми вітаємо рішення суду від 4 березня, яке відхилило останню спробу Ілона Маска сповільнити розвиток OpenAI заради власної вигоди», — заявили в OpenAI.

Маск був співзасновником OpenAI разом із Семом Альтманом у 2015 році, але покинув компанію до того, як вона почала розвиватися, і згодом, у 2023 році, заснував стартап-конкурент xAI.

Минулого року генеральний директор Tesla і власник соціальної медіаплатформи X подав до суду на OpenAI і Альтмана, звинувативши OpenAI у відході від місії засновників — розробляти ШІ на благо людства, а не заради корпоративного прибутку.

OpenAI та Альтман заперечують ці звинувачення. Крім того, Альтман стверджує, що Маск просто намагається сповільнити розвиток конкурента.