Конгрес США уник шатдауну — і за це розкритикували лідера демократів у Сенаті

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Конгрес США в останній момент запобіг закриттю роботи уряду — Сенат схвалив прийнятий Палатою представників законопроєкт про урядове фінансування. Однак це підкреслило глибокі розбіжності всередині Демократичної партії.

Про це передає CNN.

Тепер законопроєкт має підписати президент США Дональд Трамп. Очікується, що він зробить це найближчим часом.

Демократи в Сенаті опинилися під сильним тиском, щоб виступити проти законопроєкту, підтриманого Дональдом Трампом. Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер і ще кілька сенаторів зіткнулися з хвилею критики після того, як допомогли створити умови для його ухвалення.

Внутрішньопартійна напруга серед демократів стала публічною після цього голосування. Це також підсвітило те, що Демократична партія, схоже, поки що не здатна протистояти Трампу і Республіканській партії.

За 90 хвилин до того, як республіканці в Сенаті запобігли шатдауну, Чак Шумер і ще девʼять сенаторів-демократів підтримали просування законопроєкту на процедурному етапі, попри тиск однопартійців, які закликали провалити голосування. Для остаточного ухвалення законопроєкту знадобилася проста більшість, зрештою майже всі ці демократи проголосували проти.

Чак Шумер сказав, що в демократів було два погані варіанти: дозволити шатдаун, який міг би тривати місяцями, щоб кинути виклик Трампу, або ж погодитися на республіканський законопроєкт, що, на думку демократів, скоротить витрати на медичне забезпечення ветеранів, фінансування пожежників і поліції у Вашингтоні.

«Я вважаю, що це найкращий спосіб мінімізувати шкоду, якої адміністрація Трампа може завдати американцям», — так він пояснив те, що голосував за просування проєкту закону.

Однак багато демократів у Сенаті та Палаті представників обурені діями Шумера, вважаючи їх серйозною поступкою перед Трампом.