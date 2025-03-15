Генштаб: Сили оборони України ліквідували ще 1 180 окупантів і знищили 28 їхніх артсистем

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Протягом минулої доби, 14 березня, Росія втратила 1 180 військовослужбовців убитими й пораненими, а ще — сотні одиниць військової техніки та озброєння.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили два російські танки, 15 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 97 БпЛА оперативно-тактичного рівня і 102 одиниці автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 892 840 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.