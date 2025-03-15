Путін вперше за повномасштабну війну зʼявився у військовій формі ― що сталося? Огляд матеріалів іноземних медіа 14 березня

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«Бабель»

Протягом понад трьох років повномасштабного вторгнення російський диктатор жодного разу не вдягав військової форми. Його прибічники виправдовували це тим, що головнокомандувач може віддавати накази і в цивільному одязі. Політологи пояснювали бажанням зберегти ілюзію нормальності в країні, яка розвʼязала в Європі найбільшу за понад 70 років війну. Якось у вересні 2022-го Путін зʼявився на морських навчаннях у військовій курточці. Його прессекретар пояснив це тим, що погода була вітряною й довелося вдягти те, що було під рукою.

Аж ось 13 березня Путін не лише вперше з початку принизливого для росіян, першого з часів Другої світової війни вторгнення на європейську частину Росії відвідав Курщину, де точаться бойові дії, ― а й вдягнув стандартну російську військову форму. Al Jazeera разом з українськими та російськими коментаторами намагалися розібратися, що б це могло означати. Адже навряд чи Путін так убрався з тієї нагоди, що українські війська відтіснили від Суджі, де вони пробули 215 днів.

Російський прокремлівський коментатор Андрій Пінчук у колонці для сайту місцевого провоєнного телеканалу «Царьград» припустив, що так Путін сигналізує, що він чхати хотів на мирні переговори. «Або російські вимоги щодо України приймаються, або президент перейде в іншу кондицію, іншу іпостась своєї посади ― як верховний головнокомандувач і прямий керівник армії країни в стані війни», ― спробував він розтлумачити меседж перевдягненого Путіна.

Українська психологиня Світлана Чуніхіна в коментарі Al Jazeera підтверджує: військова форма має підкреслити, «наскільки йому байдуже на всі ці мирні ініціативи та як він стійко налаштований продовжити воювати і перемогти». Світлана запитує, навіщо російському президенту знадобилася така підкреслена демонстрація свого статусу, і зазначає, що 72-річний диктатор у військовій формі виглядав змореним. «Це те, що називається надмірним сигналом», ― каже Чуніхіна.

Українці здебільшого висміюють новий лук Путіна. Так, комедіант Юрій Великий запропонував своїм підписникам в інстаграмі знайти 10 відмінностей між Путіним у військовій формі та миршавим російським полоненим з 2022-го, відомим як мем «Чмоня». Також медіа наводить реакцію українського ветерана Карена Овсепяна ― він демобілізувався після серйозного поранення під Авдіївкою у 2022-му: «Чесно, він у цій формі виглядає, як пацюк. Ким він і є, ховаючись у бункері й віддаючи накази вбивати жінок і дітей».

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