Лобістам Huawei заборонили входити до Європарламенту та Єврокомісії — їх підозрюють у підкупі депутатів

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Європейський парламент і Єврокомісія внесли до чорного списку лобістів Huawei після звинувачень у підкупі євродепутатів.

Про це повідомив речник парламенту виданню Politico.

«Парламент вирішив, як запобіжний захід, призупинити доступ до парламенту представників, повʼязаних з компанією Huawei, з негайним набуттям чинності», — сказав він.

Заборона є тимчасовою і діятиме принаймні доти, доки не завершиться розслідування.

Так само кабінетам комісарів і всім департаментам наказали негайно призупинити контакти і зустрічі з компанією Huawei.

Що передувало

У Бельгії та Португалії 13 березня провели обшуки у справі про корупцію в Європарламенті на користь Huawei. Слідчі підозрюють, що лобісти підкуповували чинних або колишніх депутатів Європарламенту для просування торгової політики компанії.

Бельгійська газета Le Soir писала, що євродепутатів могли підкуповувати смартфонами Huawei, а також квитками на футбольні матчі — у Huawei є приватна ложа в Lotto Park, домашньому стадіоні бельгійського футбольного клубу «Андерлехт».