Канада виділила понад €33 мільйони для Фонду підтримки енергетики України — напередодні звідти вийшли США

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Уряд Канади додав до Фонду підтримки енергетики України ще €33,4 мільйона. Крім того, вже задекларували наступний внесок країни на суму €6,7 мільйона.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Наразі загальний внесок Канади до Фонду становить €40,1 мільйона. Ці кошти використають, щоб купити обладнання, потрібне для відновлення енергетичних обʼєктів після російських атак та підтримки стабільної роботи енергосистеми України.

Частину внеску витратять, щоб гарантувати енергопостачання для важливих соціальних обʼєктів, зокрема в секторі охорони здоровʼя, за допомогою сонячної енергетики.