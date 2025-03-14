Канада виділила понад €33 мільйони для Фонду підтримки енергетики України — напередодні звідти вийшли США
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Офіс президента / Telegram
Уряд Канади додав до Фонду підтримки енергетики України ще €33,4 мільйона. Крім того, вже задекларували наступний внесок країни на суму €6,7 мільйона.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Наразі загальний внесок Канади до Фонду становить €40,1 мільйона. Ці кошти використають, щоб купити обладнання, потрібне для відновлення енергетичних обʼєктів після російських атак та підтримки стабільної роботи енергосистеми України.
Частину внеску витратять, щоб гарантувати енергопостачання для важливих соціальних обʼєктів, зокрема в секторі охорони здоровʼя, за допомогою сонячної енергетики.
- Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року. Завдяки йому Україна фінансує закупівлю запчастин та обладнання для зруйнованих обʼєктів енергетичної інфраструктури. Станом на 24 лютого 2025 року фонд отримав від донорів понад €1,11 мільярда з понад 30 країн.
- Наприкінці лютого USAID закрило грант на $75 млн для Фонду енергетичної підтримки України. Про це стало відомо 12 березня. Припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України, але варто зазначити, що США не були найбільшим донором цього фонду. Для порівняння, станом на травень минулого року внесок Німеччини становив €225 мільйонів, Данії — майже €17 мільйонів. А Швеція в травні 2024 року виділила енергетичний пакет для України вартістю 650 мільйонів шведських крон (€56,6 мільйона). З них €43,5 мільйона спрямували саме через Фонд підтримки енергетики України.