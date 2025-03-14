Опитування КМІС: Серед гарантій безпеки більшість українців віддають перевагу добре озброєній армії

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Серед різних варіантів гарантій безпеки українці найбільше — 54% опитаних — підтримують ідею посиленої збройної підтримки України, тобто достатнього насичення Сил оборони зброєю.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 14 лютого — 4 березня.

КМІС сформував пʼять вимірів-компонентів «пакетів» домовленостей: гарантії безпеки; членство в ЄС; контроль над територіями; мовна політика; суверенітет України.

Для кожного виміру були 2—4 варіанти-рівні (наприклад, для членства в ЄС — Україна відмовляється від вступу до ЄС або, навпаки, Україна стає членом ЄС). Респонденту для кожного виміру випадково обирався один рівень і це разом зачитувалося як можливий пакет мирних домовленостей. Тож українці відповідали, чи цей пакет може бути прийнятним, чи він є категорично неприйнятним.

Гарантії безпеки. Якщо пакет включатиме повну відмову від вступу до НАТО і без миротворців та додаткової зброї, то буде паритетне ставлення — 44% загалом можуть прийняти пакет проти 44%, які категорично проти. При цьому навіть ці 44%, які загалом можуть прийняти відмову від НАТО і відсутність миротворців/зброї, досягаються лише представленістю в ряді пакетів певних позитивних пунктів, як-от членство в ЄС чи повернення під контроль України окремих територій (тому що частина пакетів, які включали таку відмову, при цьому включали членство в ЄС та/або повернення територій).

Якщо ж пакет включатиме певні гарантії безпеки, тоді вже буде більше тих, хто його готовий схвалити. Причому найбільшу підтримку матиме сценарій навіть не членства в НАТО, а посилена збройна підтримка України. Так, якщо членство в НАТО відкладене на 10—20 років, але Україна у великих обсягах отримує всю зброю (ППО, літаки, танки тощо), 54% готові прийняти пакет, а категорично проти — 35%.

Пакет із членством в НАТО схвалюють 49% опитаних (категорично проти — 38%), а пакет з миротворцями — 47% (категорично проти — 43%).

Також соціологи вивчали відповіді про приєднання до ЄС. У разі членства в ЄС як частини мирних домовленостей підтримати пакет готові 55% проти 34%, які будуть категорично проти.

Якщо пакет включатиме повернення контролю над територіями, то він стає значно більш привабливим. Так, якщо Росія зберігає контроль над усіма окупованими територіями, прийняти такий пакет готові 38% проти 51%, які категорично проти. Якщо пакет буде включати повернення півдня України, тоді його привабливість зросте до 50% (категорично проти — 38%), а якщо включатиме повернення всієї території з Донбасом і Кримом — 57% (категорично проти – 30%).

Вимога надання російській мові державного статусу суттєво погіршує сприйняття пакету: в такому випадку підтимати його в цілому можуть 41% проти 48%, які будуть категорично проти. Якщо ж українська мова зберігає єдиний державний і офіційний статус, то такий пакет підтримають 55%, а категорично проти будуть 32%.

Серед усіх вимірів найбільший вплив має збереження суверенітету в ухваленні рішень. Якщо пакет включатиме вимогу до України погоджувати всі важливі рішення з Росією, то прийняти його готові 37%, категорично проти — 50%. Якщо ж Україна може ухвалювати будь-які рішення без контролю з боку Росії, тоді 59% підтримають пакет, категорично проти будуть — 30%

КМІС

«Більшість українців — проти «миру на будь-яких умовах». Тобто хоч українці й відкриті до перемовин і болючих поступок, безумовно, є червоні лінії, й вони відкинуть неприйнятні варіанти. Воля української нації до опору не зломлена, і попри всі складнощі українці готові продовжувати боротьбу», — зазначив директор КМІС Антон Грушецький за підсумками опитування.