Акула-гітара, віялоподібний корал і отруйний равлик. Учені виявили 866 нових видів морських істот

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Дослідники впродовж десяти океанських експедицій виявили 866 раніше невідомих видів морського життя. Серед них — акула у формі гітари, віялоподібний корал і отруйний глибоководний равлик із гарпуноподібними зубами.

Про це повідомив глобальний альянс із захисту морського життя Ocean Census.

Проєкт має на меті заповнити величезні прогалини, які існують у знаннях вчених про океанські глибини. Учені припускають, що людство задокументувало лише 10% морських видів.

Досліджуючи води поблизу Мальдівських островів, експедитори знайшли новий вид октокорала. Він мʼякший і гнучкіший, ніж інші види коралів.

Октокорал.

Дослідники Ocean Census також знайшли акулу-гітару, яка належить до роду, відомого як Rhinobatos, біля узбережжя Мозамбіку та Танзанії.

«Види акул, їхня кількість різко зменшуються в усіх океанах світу, тому виявити новий вид — це щось особливе», — сказав один з дослідників.

Акула-гітара.

Окрема експедиція виявила нові види морських молюсків. Зокрема, морську зірку в полярних водах на глибині понад 3 тисячі метрів у Норвезько-Гренландському морі, хижого черевоногого молюска під назвою Turridrupa magnifica, який впорскує токсини в жертву за допомогою своїх незвичайних зубів.

Turridrupa magnifica.

Нові технології, як-от секвенування ДНК з навколишнього середовища та зйомка в реальному часі, допомагають швидше знаходити нові морські види. Але вченим все одно потрібно збирати фізичні зразки, щоб підтвердити відкриття, а це займає багато часу.

Офіційний опис нового виду може тривати роками. Ocean Census поставив собі амбітну мету — за 10 років описати 100 тисяч нових видів.

«Процедура офіційного визнання виду настільки складна і довготривала, що часто гальмує сам процес відкриття», — сказала дослідниця з Ocean Census Мішель Тейлор.

За її словами, океан зараз переживає серйозні виклики. Щоб зрозуміти, як змінюється морське біорізноманіття і як на нього впливає кліматична криза, потрібно знайти більш швидкі способи досліджень.