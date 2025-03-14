У Фінляндії російського неонациста Петровського засудили до довічного за воєнні злочини в Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Фінляндії російського неонациста Яна Петровського засудили до довічного увʼязнення за воєнні злочини в Україні.
Про це повідомив фінський мовник Yle.
Петровський — співзасновник російського нацистського угруповання «Русич», що воювало в Україні на боці підтримуваних Росією бойовиків, а потім — російської армії. За звинуваченням, він і бійці «Русича» вбили загалом 22 українських солдатів і серйозно поранили чотирьох восени 2014 року.
У вересні 2014 року поруч із селищем Щастя в Луганській області бойовики «Русича» влаштували засідку і розбили колону батальйону «Айдар». Лідер «Русича» Олексій Мільчаков, який брав у цьому участь, відкрито розповідав, як фотографувався з тілами загиблих українських військових, а бійці «Русича» відрізали деяким з них вуха.
Суд відхилив одне звинувачення в тому, що Петровський, який був заступником командира «Русича», керував бійцями угруповання, коли вони організували засідку на українських військових.
Усі звинувачення Петровський заперечував. Це перший випадок, коли Фінляндія висунула звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.
- «Русич» — російське неонацистське воєнізоване угруповання, що бере участь у бойових діях разом з російськими військовими в Україні. Ян Петровський став командиром «Русича» після того, як його попередник неонацист Олексій Мільчаков отримав поранення. Петровському в Україні загрожує від 8 до 15 років колонії.
- Петровського спіймали у Фінляндії в липні 2023 року, його впізнали прикордонники. Оскільки він перебуває у списку санкцій ЄС під своїм колишнім імʼям — Ян Петровський, йому заборонили вʼїжджати до Фінляндії. Він заперечував, що навмисне порушив законодавство, оскільки думав, що термін заборони на вʼїзд уже сплив.
- Україна домагалася екстрадиції Петровського, але Верховний суд Фінляндії відхилив запит Києва через умови утримання увʼязнених в українських колоніях. Після цього влада Фінляндії почала проти нього своє розслідування.