У Фінляндії російського неонациста Петровського засудили до довічного за воєнні злочини в Україні

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У Фінляндії російського неонациста Яна Петровського засудили до довічного увʼязнення за воєнні злочини в Україні.

Про це повідомив фінський мовник Yle.

Петровський — співзасновник російського нацистського угруповання «Русич», що воювало в Україні на боці підтримуваних Росією бойовиків, а потім — російської армії. За звинуваченням, він і бійці «Русича» вбили загалом 22 українських солдатів і серйозно поранили чотирьох восени 2014 року.

У вересні 2014 року поруч із селищем Щастя в Луганській області бойовики «Русича» влаштували засідку і розбили колону батальйону «Айдар». Лідер «Русича» Олексій Мільчаков, який брав у цьому участь, відкрито розповідав, як фотографувався з тілами загиблих українських військових, а бійці «Русича» відрізали деяким з них вуха.

Суд відхилив одне звинувачення в тому, що Петровський, який був заступником командира «Русича», керував бійцями угруповання, коли вони організували засідку на українських військових.

Усі звинувачення Петровський заперечував. Це перший випадок, коли Фінляндія висунула звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.