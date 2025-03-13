Рада ухвалила закон про знижку в 50% при добровільній сплаті штрафу за порушення військового обліку

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Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 12093, за яким військовозобов’язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у застосунку «Резерв+».

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Цей документ внесе зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) щодо добровільної сплати штрафу.

Якщо людина не оновила персональні дані в ТЦК, їй загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн. Новий закон дає можливість сплатити лише половину суми, якщо зробити це протягом 10 днів після накладення штрафу.

Алгоритм сплати онлайн буде таким:

людина у «Резерв+» подає заяву, що визнає порушення;

у «Резерв+» приходить постанова про порушення;

сплачується штраф за реквізитами в застосунку. Оплата підтверджується, і постанова вважається виконаною.

Сервіс матиме певні правила: з моменту подання заяви про порушення у «Резерв+» та винесення постанови військовозобовʼязаний матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою у 50%. Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити повну суму штрафу.

Крім того, законопроєкт передбачає введення в КУпАП норми, за якою провадження у справі про адміністративне правопорушення закривається, якщо порушник військового обліку добровільно йде на військову службу.

Закон вступить у дію після підписання президентом.