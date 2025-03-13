Вірменія та Азербайджан погодили текст мирної угоди

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Азербайджан та Вірменія погодили текст мирної угоди — обидві сторони підтвердили це.

Спершу про це повідомив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов під час XII Глобального Бакинського форуму, передає азербайджанське інформагентство Report.

За його словами, Вірменія прийняла пропозиції Азербайджану у контексті двох останніх неузгоджених пунктів мирної угоди. Азербайджанська сторона очікує, що далі Єреван має внести поправки до своєї конституції, де є територіальні претензії до Азербайджану.

Вірменська служба «Радіо Свобода» пише, що у Міністерстві закордонних справ Вірменії підтвердили завершення переговорів щодо мирної угоди — всі пункти документа узгодили, він готовий до підписання. Тепер Вірменія готова узгодити дату і місце.

Свою згоду Вірменія передала Азербайджану дипломатичними каналами і пропонувала підготувати спільну заяву, але офіційний Баку вважав за краще зробити односторонню заяву, наголосили у вірменському МЗС.



