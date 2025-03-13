У Бельгії та Португалії провели обшуки у справі про корупцію в Європарламенті на користь Huawei

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Вранці 13 березня правоохоронці провели обшуки в брюссельській штаб-квартирі китайської технологічної компанії Huawei, у Фландрії, Валлонії, а також у Португалії в рамках нового розслідування про корупцію в Європарламенті.

Про це пише бельгійська газета Le Soir.

Близько сотні співробітників поліції під керівництвом слідчих з Центрального управління по боротьбі з корупцією (OCRC) відвідали будинки та офіси кількох лобістів, які працювали або працюють на Huawei. Цих лобістів підозрюють у підкупі чинних або колишніх депутатів Європарламенту для просування торгової політики компанії.

Їм інкримінують корупцію, підробку та використання підроблених документів, відмивання грошей та участь у злочинній організації.

За даними газети, головним фігурантом справи є Валеріо Оттаті — директор зі зв’язків із громадськістю офісу Huawei в Європейському Союзі з 2019 року. Він 10 років був парламентським помічником двох колишніх італійських депутатів Європарламенту.

«Він організовував багато зустрічей з євродепутатами і міг запрошувати людей на заходи», — пише медіа.

Тепер федеральна прокуратура підозрює, що «запрошення на заходи» були лише юридичною частиною піар-операцій, ініційованих співробітником Huawei та його потенційними спільниками. За даними джерел Le Soir, ймовірна корупція в цій справі мала форму подарунків цінних речей (включно зі смартфонами Huawei), квитків на футбольні матчі (зокрема, у Huawei є приватна ложа в Lotto Park, домашній базі бельгійського футбольного клубу «Андерлехт») або переказів у розмірі кількох тисяч євро.

Відповідно до кодексу поведінки депутатів Європарламенту, будь-який подарунок, наданий третьою стороною вартістю понад €150, повинен бути задекларований і публічно внесений до реєстру подарунків.

«Корупція, як стверджується, мала місце регулярно і дуже непомітно з 2021 року по сьогодні під виглядом комерційного лобіювання і набувала різних форм, як-от винагорода за політичну позицію або надмірні подарунки: витрати на харчування і проїзд, або регулярні запрошення на футбольні матчі», — підтверджує федеральна прокуратура, не уточнюючи, чи мова йде про Huawei.

Згідно з розслідуванням Le Soir, перекази одному або кільком євродепутатам здійснювалися через португальську компанію — саме тому там теж сьогодні пройшли обшуки.