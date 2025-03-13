Канада виділила Україні $1,7 мільярда — кошти забезпечені доходами від заморожених активів РФ
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Офіс президента / Telegram
Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів у межах ініціативи країн «Великої сімки» під назвою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Зазначені кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів. Їх хочуть спрямувати на пріоритетні потреби державного бюджету, додав голова українського уряду.
Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на ERA. Ініціатива передбачає фінансування України коштом прибутків від заморожених активів РФ, які перебувають в Євросоюзі та інших юрисдикціях.
- Загалом країни G7 у межах ERA мають надати Києву приблизно $50 мільярдів до кінця 2025 року. Гроші підуть на підтримку стабільності української економіки, фінансування соціальних і військових витрат, а також на відновлення критично важливої інфраструктури.