Канада виділила Україні $1,7 мільярда — кошти забезпечені доходами від заморожених активів РФ

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Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів у межах ініціативи країн «Великої сімки» під назвою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначені кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів. Їх хочуть спрямувати на пріоритетні потреби державного бюджету, додав голова українського уряду.

Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на ERA. Ініціатива передбачає фінансування України коштом прибутків від заморожених активів РФ, які перебувають в Євросоюзі та інших юрисдикціях.