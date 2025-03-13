Росіяни запустили по Україні балістику та 117 дронів. Скільки вдалося збити

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Уночі проти 13 березня війська Росії запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 117 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Протиповітряна оборона України збила 74 російські дрони, ще 38 були локаційно втрачені. ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Через російську атаку постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина і Запоріжжя.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях під ударом опинилися обʼєкти інфраструктури. «Укрзалізниця» попередила про затримки низки потягів через атаку на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині.

В Охтирській громаді Сумщини три російські «шахеди» впали на територію гаражного кооперативу, минулося без постраждалих.