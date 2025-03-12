Телескоп «Хаббл» побачив спіральну галактику в парі з яскравою зіркою

Новини

ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» поділився зображенням спіральної галактики NGC 4900 у парі із зіркою, що насправді розташована в нашій галактиці Чумацький Шлях.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Хоч галактика та зірка на вигляд близькі одна до одної, та насправді між ними велика відстань. Зірка, позначена чотирма довгими дифракційними спалахами, живе в нашій галактиці — Чумацькому Шляху — на відстані всього 7 109 світлових років від Землі. Тоді як галактика NGC 4900 — за 45 мільйонів світлових років від нас.

ESA / Hubble / NASA

Дані для цього зображення телескоп «Хаббл» збирав з інтервалом понад 20 років. Воно поєднує інформацію з двох інструментів телескопа: Advanced Camera for Surveys і Wide Field and Planetary Camera 2.

Обидва проєкти вивчали, як гинуть великі зорі. У першому дослідженні науковці вивчали місця, де вже відбулися вибухи наднових. Вони намагалися з’ясувати, якої маси були ці зорі до вибуху, і як він вплинув на навколишній простір. Для дослідження обрали галактику NGC 4900, тому що там спалахнула наднова.

У другому проєкті вчені готувалися до вивчення майбутніх вибухів наднових. Вони зробили знімки понад 150 сусідніх галактик. Якщо в одній із цих галактик спалахне наднова, вони зможуть переглянути старі знімки та спробувати знайти зірку до її вибуху. Виявлення такої зорі допоможе краще зрозуміти, як і чому відбуваються вибухи наднових.