Експрезидента Філіппін Дутерте доставили під варту Міжнародного кримінального суду в Нідерландах

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Літак з колишнім президентом Філіппін приземлився в Нідерландах — відтак його самого передали під варту Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на його арешт.

Про це повідомила судова пресслужба.

Родріго Дутерте заарештували в міжнародному аеропорту столиці Філіппін Маніли 11 березня за підозрою в злочинах проти людяності. МКС розслідує численні вбивства філіппінською поліцією підозрюваних у наркозлочинах під час перебування Дутерте на посаді. Хоча Філіппіни вийшли з МКС у 2019 році, суд досі має там юрисдикцію стосовно ймовірних злочинів, скоєних, коли Філіппіни ще були членом суду.

Прокуратура МКС 10 лютого 2025 року подала клопотання про ордер на арешт Дутерте за вчинення злочинів проти людяності — вбивств, тортур і зґвалтувань. Йдеться про період з 1 листопада 2011 року по 16 березня 2019 року.

Пізніше суд призначить слухання для першої появи Дутерте перед МКС. Під час цього слухання Палата підтвердить особу підозрюваного та мову, якою експрезидент стежитиме за процесом.

Колишньому президенту може загрожувати максимальне покарання у вигляді довічного увʼязнення.