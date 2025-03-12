Велика Британія висилає російського дипломата у відповідь на дзеркальні дії Москви

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Міністерство закордонних справ Великої Британії позбавило акредитації російського дипломата та його дружину у відповідь на аналогічні дії Москви.

Про це повідомила урядова пресслужба.

У британському МЗС наголошують, що протягом останнього року Росія проводила «все більш агресивну та скоординовану кампанію переслідувань британських дипломатів» і висувала безпідставні звинувачення стосовно їхньої роботи.

«Видворення Росією цього тижня британського дипломата і його дружини є черговою ескалацією. Звинувачення, висунуті проти них, є абсолютно брехливими, сфабрикованими, щоб виправдати посилення переслідувань британських дипломатів», — додали в МЗС.

І водночас зазначили, що попри «надзвичайно складні» двосторонні відносини через російське повномасштабне вторгнення в Україну, уряд Сполученого Королівства вважає важливим зберегти дипломатичні канали зв’язку.

Британських дипломатів звинувачують у Росії в нібито «розвідувальній та підривній діяльності». Лише за 2024 рік сім британських дипломатів позбавили акредитації у РФ. Велика Британія заперечує звинувачення у шпигунстві. З початком повномасштабного вторгнення в Україну відносини між країнами впали до найнижчого рівня з часів Холодної війни.