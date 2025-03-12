В Австралії чоловік прожив рекордні 100 днів зі штучним серцем і дочекався пересадки справжнього

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BiVACOR

Австралієць прожив рекордні 100 днів зі штучним титановим серцем, поки чекав на трансплантацію від донора. У нього була серйозна серцева недостатність.

Про це повідомили лікарня Святого Вінсента в Сіднеї, університет Монаша в Мельбурні й американо-австралійська компанія BiVACOR, яка виготовила серце, передає CNN.

Здатність пристрою працювати так довго — ознака того, що штучне серце потенційно може запропонувати вихід для людей із серцевою недостатністю, які чекають на донорське. Пристрій ще проходить випробування.

BiVACOR

Засновник BiVACOR, австралійський біоінженер Деніел Тіммс, який винайшов титанове серце після смерті свого батька від серцевої хвороби, сказав, що «приємно спостерігати, як десятиліття роботи приносять плоди».

«Повністю штучне серце» (Total Artificial Heart) має лише одну рухому деталь — левітуючий ротор, який утримується магнітами. Пристрій виготовлений з титану і не містить клапанів або механічних підшипників, які можуть зношуватися. Він перекачує кров до організму та легень, замінюючи обидва шлуночки серця.

«Протягом наступного десятиліття ми побачимо, що штучне серце стане альтернативою для пацієнтів, які не можуть дочекатися донорського серця або коли донорське серце просто недоступне», — вважає професор Кріс Хейворд з Кардіологічного науково-дослідного інституту імені Віктора Чанга.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серцево-судинні захворювання — головна причина смертей у світі, вони забирають близько 18 мільйонів життів щороку.