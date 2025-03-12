Теракт в Івано-Франківську: правоохоронці встановили, що РФ підірвала своїх агентів

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Служба безпеки й Національна поліція встановили обставини та виконавців теракту, який Росія здійснила у центрі Івано-Франківська 11 березня.

Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, ввечері того дня спецслужба РФ підірвала двох власних агентів, які несли саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу.

Розслідування встановило, що поплічниками окупантів виявилися двоє жителів міста 15 і 17 років. Їх завербували через телеграм-канали з пошуку «легких грошей» і втягнули у співпрацю. Внаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув на місці, його 15-річного спільника госпіталізували з тяжкими пораненнями.

Неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували, кажуть правоохоронці. В обмін на обіцяння грошей від російського куратора фігуранти виготовили саморобну вибухову речовину та два пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації хлопці нібито робили це в орендованій куратором квартирі в багатоповерхівці біля залізничного вокзалу.

Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і металевими гайками. Після цього, як стверджується, хлопці привели обидва пристрої у бойову готовність.

Близько 18:30 11 березня вони йшли до визначеної локації, щоб розмістити одну з вибухівок. Дорогою спецслужба РФ, яка відстежувала їхнє пересування за GPS, активувала саморобний вибуховий пристрій у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх, від удару постраждали ще двоє перехожих. Одночасно росіяни підірвали другу вибухівку в орендованій квартирі.

Слідчі СБУ незабаром повідомлять про підозру 15-річному фігуранту за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258; ч. 2 ст. 263-1. Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.