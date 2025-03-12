Рада підтримала кримінальну відповідальність для керівників ТЦК і ВЛК

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УНІАН

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 12442. Він вводить кримінальну відповідальність для голів територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За основу проголосували 273 нардепи. Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями, щоб ввести покарання за порушення для голів і членів ВЛК, а також керівників ТЦК.

Так, голів і членів ВЛК за порушення проведення військово-лікарської експертизи пропонують карати під час воєнного стану увʼязненням на 3—8 років з позбавленням права обіймати певні посади на 1—3 роки.

Посадовцям ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу будуть загрожувати такі самі терміни: позбавлення волі від 3 до 8 років і позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1 року до 3 років.

Законопроєкт дозволить створити правовий механізм для оперативного розслідування фактів порушення ТЦК і ВЛК. Законодавці вважають, що так посадовці дотримуватимуться законодавства про мобілізацію та прав і свобод громадян.