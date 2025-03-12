У Боснії наказали затримати керівництво Республіки Сербської

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Прокуратура Боснії та Герцеговини видала наказ про арешт президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, премʼєр-міністра Радована Вішковича та спікера парламенту Ненада Стевандіча.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Політикам інкримінують вчинення кримінального правопорушення, а саме — «посягання на конституційний лад». Наказ видали в день, коли Національні збори Республіки Сербської мали обговорити проєкт Конституції, згідно з яким влада автономії хотіла визначити її як державу сербського народу, надати право на самовизначення і створити власну армію.

Це суперечить конституції Боснії і Герцеговини, частиною якої є Республіка Сербська. За кримінально-процесуальним кодексом Боснії, якщо людина відмовляється самостійно явитися в судові установи, можливо видати наказ про її примусове доставлення.

12 березня депутати Республіки Сербської також мають обговорити створення спеціального суду і прокуратури. Як пише Radio Slobodna Evropa, ухвалення проєкту Конституції автономії — черговий сепаратистський крок її влади. Напередодні набули чинності закони, які забороняють роботу судових і слідчих органів Боснії на території утворення.