ЄС вводить мита на товари зі США — метали, віскі та продукти харчування

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Європейський Союз введе дзеркальні мита на американські товари на €26 мільярдів. Вони почнуть діяти з квітня.

Про це повідомила Європейська комісія, передає Reuters.

Таким чином ЄС відреагує на 25-відсоткові мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа на весь імпорт сталі та алюмінію. Вони набувають чинності з 12 березня.

Список товарів зі США, на які поширюватимуться мита, охоплює віскі, мотоцикли, човни, а також промислову і сільськогосподарську продукцію: сталь і алюміній, текстиль, пластмаси, побутову техніку, яловичину, мʼясо птиці, яйця, молочні продукти, цукор і овочі.

«Комісія шкодує про рішення США ввести такі тарифи, вважаючи їх необґрунтованими й такими, що підривають трансатлантичну торгівлю і завдають шкоди бізнесу і споживачам, часто призводячи до підвищення цін», — зазначили в Єврокомісії.

Уже зараз ЄС розпочне двотижневі консультації щодо вибору інших категорій продуктів. Однак у Євросоюзі наголошують на готовності до перемовин, тому що вважають такі мита обтяжливими для економік блоку і Штатів.