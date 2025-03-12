ЄС вводить мита на товари зі США — метали, віскі та продукти харчування
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Європейський Союз введе дзеркальні мита на американські товари на €26 мільярдів. Вони почнуть діяти з квітня.
Про це повідомила Європейська комісія, передає Reuters.
Таким чином ЄС відреагує на 25-відсоткові мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа на весь імпорт сталі та алюмінію. Вони набувають чинності з 12 березня.
Список товарів зі США, на які поширюватимуться мита, охоплює віскі, мотоцикли, човни, а також промислову і сільськогосподарську продукцію: сталь і алюміній, текстиль, пластмаси, побутову техніку, яловичину, мʼясо птиці, яйця, молочні продукти, цукор і овочі.
«Комісія шкодує про рішення США ввести такі тарифи, вважаючи їх необґрунтованими й такими, що підривають трансатлантичну торгівлю і завдають шкоди бізнесу і споживачам, часто призводячи до підвищення цін», — зазначили в Єврокомісії.
Уже зараз ЄС розпочне двотижневі консультації щодо вибору інших категорій продуктів. Однак у Євросоюзі наголошують на готовності до перемовин, тому що вважають такі мита обтяжливими для економік блоку і Штатів.
- Президент США Дональд Трамп одразу після вступу на посаду оголосив про намір вести мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю, звинувативши ці країни в тому, що вони сприяють контрабанді наркотиків до США. Потім Трамп запровадив мита на весь імпорт сталі та алюмінію, включно із сотнями видів товарів, виготовлених з металу.