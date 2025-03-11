Вибухи в Івано-Франківську: є загиблий та поранені. Що відомо про інцидент (оновлено)

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В Івано-Франківську в житловій багатоповерхівці вибухнув невстановлений предмет — через це зайнялася пожежа площею 400 м². Відомо про одного загиблого та трьох поранених.

Про це заявив т. в. о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук.

Оновлено. Перший вибух стався на вулиці Привокзальній біля житлового будинку, вибухнув невідомий предмет. Там загинула одна людина, троє постраждали — один із постраждалих у дуже важкому стані.

Згодом на вулиці Залізничній зайнялася покрівля 9-поверхівки. Попередня причина — вибух на мансардному поверсі. Пожежу вже загасили, про постраждалих не повідомляють.







Мер міста Руслан Марцінків повідомляв, що «в районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо, вибухівкою) загинули люди і зайнялась пожежа». Після чого начальник ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук уточнив, що через інцидент загинула людина, а ще троє мешканців постраждали.



За його словами, вибухи сталися в квартирі на 9 поверсі 9-поверхової будівлі. На місці інциденту врятували 4 людини з заблокованих квартир 8 та 9 поверхів.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук уточнювала, що через один з вибухів зайнялася покрівля багатоповерхівки, пожежу ліквідовують рятувальники.

Місцеві пабліки та деякі медіа писали, що вибухи пролунали на місцевому залізничному вокзалі, проте в «Укрзалізниці» це спростували. Там наголосили, що на вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.