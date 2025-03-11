Суд виправдав обвинувачених у вбивстві майданівців біля Хмельницького СБУ в 2014 році

Новини

Хмельницький міськрайонний суд виправдав колишнього очільника обласного управління СБУ Віктора Крайтора та бійця спецпідрозділу «Альфа» у справі про вбивство місцевих активістів Майдану під будівлею СБУ 19 лютого 2014 року.

Про це пише «Суспільне Хмельницький».

Суд виправдав Крайтора за трьома статтями Кримінального кодексу України: перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Також зняли арешт із його майна, а саме 1/3 квартири у Києві.

Крім того, суд виправдав одного з «альфівців», якого звинувачували у стрілянині.

Також обом обвинуваченим суд скасував запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Майдан у Хмельницькому

У Хмельницькому 19 лютого 2014 року біля будівлі управління Служби безпеки відбувалася мирна акція протесту. Після загострення ситуації невідомі почали бити вікна у скляних дверях будівлі СБУ, через що силовикам віддали наказ застосувати зброю нібито через загрозу штурму.

В активістів стріляли з кулемета Калашникова з приміщення управління СБУ. Тоді смертельно поранили 71-річну Людмилу Шеремет, а пізніше вночі від пострілів загинув іще один активіст Дмитро Пагор, і близько десятка людей отримали поранення.

20 лютого тодішній голова управління СБУ у Хмельницькій області Віктор Крайтор двічі публічно взяв на себе відповідальність за віддання своїм підлеглим наказу на застосування зброї: вперше — на мітингу на центральній площі Хмельницького, вдруге — виступаючи з трибуни обласної ради. Тоді ж він написав рапорт на звільнення, а згодом його заарештували.

Розслідування справи тривало 11 років. 17 лютого 2020 року кримінальні справи Віктора Крайтора та «альфівця» об’єднали в одну. Строки притягнення до кримінальної відповідальності минули у 2024 році, але суддя у справі вирішив продовжити розгляд.