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Рада ухвалила реформу оплати праці на державній службі. Що вона передбачає

Автор:
Оля Березюк
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8222 про реформу оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

Про це повідомило Нацагентство з питань держслужбовців.

За документ проголосували 259 народних обранців.

В агентстві наголосили, що цей проєкт має статус «євроінтеграційного» та входить до Ukraine Facility Plan.

Реформа передбачає розмежування оплати праці на:

Стала заробітна плата є фіксованою та гарантованою виплатою. Розміри посадових окладів мають встановлюватися з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з зарплатами у приватному секторі.

Крім того, розмір премії за рік не повинен перевищувати 30% річної оплати праці. Премія залежатиме від особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи державного органу.

Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за рік.

Очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк наголосила, що документ не вносить змін до держбюджету, а отже не передбачає додаткових витрат на зарплати чиновникам і підняття їхніх зарплат.

Закон, за винятком окремих положень, набирає чинності з 1 квітня 2025 року.