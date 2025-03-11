Рада ухвалила реформу оплати праці на державній службі. Що вона передбачає
- Автор:
- Оля Березюк
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8222 про реформу оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.
Про це повідомило Нацагентство з питань держслужбовців.
За документ проголосували 259 народних обранців.
В агентстві наголосили, що цей проєкт має статус «євроінтеграційного» та входить до Ukraine Facility Plan.
Реформа передбачає розмежування оплати праці на:
- сталу заробітну плату (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця);
- варіативну зарплату (премії).
Стала заробітна плата є фіксованою та гарантованою виплатою. Розміри посадових окладів мають встановлюватися з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з зарплатами у приватному секторі.
Крім того, розмір премії за рік не повинен перевищувати 30% річної оплати праці. Премія залежатиме від особистого внеску держслужбовця в загальний результат роботи державного органу.
Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за рік.
Очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк наголосила, що документ не вносить змін до держбюджету, а отже не передбачає додаткових витрат на зарплати чиновникам і підняття їхніх зарплат.
Закон, за винятком окремих положень, набирає чинності з 1 квітня 2025 року.