У бібліотеку в Нью-Джерсі повернули книгу — із запізненням на 99 років

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Мешканка Нью-Джерсі Мері Купер знайшла книгу, яку її дідусь узяв у бібліотеці в 1926 році — тобто 99 років тому. Вона її повернула.

Про це пише CNN.

Книгу про створення дитячих іграшок із дерева, металу та побутових предметів видали в 1911 році. Дідусь Тілтон Купер узяв її в бібліотеці за рік до своєї смерті. Жінка припустила, що він хотів змайструвати щось для своєї доньки — матері Мері.

Хоча Мері Купер не має жодних особистих спогадів про дідуся, бо він помер ще до її народження, її мати часто розповідала історії про Тілтона. Він змайстрував іграшкові дерев’яні вітрильники для її матері, які пізніше подарував Історичному товариству Бей-Геду в Нью-Джерсі.

Мері Купер повернула в бібліотеку книгу, що взяв її дідусь — із 99-річним запізненням. CNN

Пані Купер вирішила повернути книгу в бібліотеку, сподіваючись, що там її приймуть. Вона також боялася, що з неї візьмуть штраф за прострочення, який міг становити $18 тисяч.

На книгу прийшли поглянути 10 співробітників бібліотеки, а її поверненню дуже зраділи. Книгу зробили частиною виставки памʼятних речей у Томс-Рівер, побачити її можуть усі відвідувачі.