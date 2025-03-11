ЗСУ вдарили по стратегічних обʼєктах у двох областях Росії

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У ніч на 11 березня українські військові завдали ударів по низці стратегічних об’єктів Росії, які та використовує для війни проти України. Під ударом опинилися Московська та Орловська області РФ.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Є влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує 40—50% потреб Москви в дизелі та бензині.

Були вибухи і в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції «Стальной конь» (Орловська область), яка управляє технологічними процесами нафтопроводу «Дружба» і є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту Усть-Луга в Ленінградській області.

В операції брали участь підрозділи Сил безпілотних систем і Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служба безпеки України, Головне управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Через російську ППО постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури.

У Міноборони РФ заявили, що нібито збили 337 безпілотників над десятьма областями. Атаку назвали наймасовішою у 2025 році.