Журналісти ідентифікували росіян, які катували українських полонених у Курському СІЗО

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слідство.інфо

Колишній військовополонений, морський піхотинець Владислав Задорін згадав імена російських тюремників, які катували полонених українців у Курському СІЗО №1.

Журналісти «Слідства.Інфо» ідентифікували окупантів.

Морпіх Владислав Задорін потрапив у полон на острові Зміїний. Його рік тримали в Курському СІЗО №1. Він назвав чотирьох тюремників, яких також впізнав строковик Марʼян Ватрал. У тому СІЗО чоловік провів 28 місяців.

«Баранов, Виноградов, Ложкін, Баглай — нечисть, яку потрібно, як пухлину, вирізати, садити та знищувати. Те, що вони з нами там робили під час перевірок… Відбивали нирки і хлопці кров’ю ригали, і в туалет ходили з кров’ю...» — розповів Владислав Задорін.

Віталій Віноградов. Окупант контролював військовополонених і наказував їх бити, морити голодом, вигадував покарання. Віноградов брав участь у побиттях.

Віталій Віноградов.

Олексій Баранов. Відбирав їжу в полонених, бив їх ложками по голові. Вранці та ввечері Баранов ходив з перевірками. Він довгою залізною ложкою об голови полонених набивав від 50 до 100 разів.

Олексій Баранов з родиною.

Дмитро Ложкін. Спускав собак на полонених, влаштовував «перегони»: встиг втекти від собаки — залишився без укусів. Також коли заходив на поверх з полоненими, починав гавкати.

Дмитро Ложкін.

Олександр Баглай. Очолює Курське СІЗО №1, створював «позитивне враження про утримання бранців» для прокурорів, які приїздили з перевірками. Однак якщо хтось скаржився на умови — їх били, забороняли виходити на прогулянки. За вказівкою Баглая полонених катували.