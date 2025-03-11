У Франції хочуть активніше відкривати бари в селищах і містечках. Це має вивести людей з ізоляції

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Нижня палата парламенту Франції підтримала законопроєкт, що полегшить відкриття барів у селищах. Так намагатимуться відроджувати соціальне життя в невеликих громадах.

Про це повідомляє BBC.

Документ, що послаблює суворі обмеження на видачу дозволів для продажу алкоголю в закладах, підтримали 156 депутатів. Проєкт ще має ухвалити Сенат.

Щоб відкрити бар у Франції, де продають алкоголь і міцні напої з вмістом алкоголю понад 18%, необхідна ліцензія на продаж алкоголю четвертого типу. Зараз нових таких дозволів не видають. Люди, які планують відкрити заклад, мають дочекатися, коли закриється якийсь наявний.

У Франції різко зменшилася кількість барів і кафе, де продавали алкоголь, — з 200 тисяч у 1960 році до 36 тисяч у 2015-му. Більшість закладів закрилися в сільській місцевості.

Нове законодавство дозволить представникам бізнесу в містечках і селищах з населенням менш як 3 500 людей, де ще немає барів, подавати запит на отримання нового дозволу без очікування. Місцева влада вирішуватиме, задовольнити запит підприємця чи відмовити йому.

Прихильники ініціативи кажуть, що зміни покращать соціальні зв’язки мешканців містечок і виведуть їх з ізоляції. Водночас критики попереджають про ризики для здоров’я відвідувачів.