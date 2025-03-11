Генштаб: За добу РФ лишилася без 11 танків і 75 артилерійських систем

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Getty Images / «Бабель»

Упродовж минулої доби, 10 березня, Росія втратила 1 300 військовослужбовців убитими й пораненими та сотні одиниць техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 11 російських танків, 23 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем і дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 198 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 134 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 887 620 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.