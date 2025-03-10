Головком Сирський: На Курщині немає загрози оточення

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що зараз немає загрози оточення українських підрозділів в Курській області. Зараз бійці маневрують «на вигідні рубежі оборони».

Про це передає Генеральний штаб ЗСУ.

За словами Сирського, ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ під контролем Сил оборони України.

«Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує — вони зруйновані вогневим впливом агресора», — наголосив він.

На місці головком наказав посилити українські підрозділи, зокрема РЕБом та безпілотною складовою.

Тим часом росіяни зазнають «значних втрат у живій силі і техніці» — за чотири дні боїв тільки в районі Плєхового ворог втратив фактично батальйон піхоти.

Російські диверсійно-розвідувальні групи й малі піхотні групи намагаються проникати на територію України, але їх знищують Сили оборони.

Що відбувається на Курщині

За даними Scribble Maps, на Курському напрямку російські війська продовжують прорив між селами Гуєво та Курилівка, рухаючись у напрямку кордону з Україною. Вони намагаються вийти до одного з ключових логістичних маршрутів українських військових у районі Суджі. Головна дорога постачання Суми ― Юнаківка ― Суджа перебуває під постійним вогневим контролем противника.

«Бабель»

Крім того, російська армія, ймовірно, зайшла в селище Новеньке на Сумщині. Українська оборона зараз зосереджена в районі села Козача Локня.