В Україні запустили сервіс «єКонопля». Для чого він

Новини

В Україні запустили реєстр промислових конопель. Усе для того, щоб мінімізувати бюрократію в цій аграрній сфері та сприяти розвитку цій галузі.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство аграрної політики та продовольства, які разом запустили цю електронну систему.

За допомогою сервісу можна зареєструвати підприємство у сфері промислових конопель та оформити всі потрібні послуги за лічені хвилини — сервіс має зменшити бюрократію.

Тут можна буде реєструвати та управляти земельними ділянками, декларувати посіви та врожаї, вносити дані про лабораторні дослідження, шукати земельні ділянки та аналізувати посіви на інтерактивній мапі. Реєстр «єКоноплі» розробили на платформі Дія.Engine, тому система інтегрувалася з іншими держреєстрами й більшість даних у заяви підтягується автоматично.

Очікують, що реєстр «єКоноплі» покращить державну аграрну політику, відновить лідерство України з вирощування технічних конопель та знизить можливі корупційні ризики та ризики зловживань.

Реєстр зробить ринок промислових конопель більш прозорим і відкритим. Завдяки цьому більше підприємств зможуть займатися посівом, вирощуванням та переробкою конопель для промислових потреб як в Україні, так і за кордоном. Крім того, це допоможе отримувати точні статистичні й аналітичні дані про промислові коноплі.

«Новий сервіс «єКоноплі» сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке — від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі — це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки», — пояснює міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.







Що відомо про легалізацію медичного канабісу

Закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності 16 серпня. Він врегульовує його обіг в медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

У МОЗ зазначають, що медичний канабіс ефективний для лікування понад 50 патологічних станів: хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу тощо. І додають, що канабіс у медичних цілях використовують у 56 країнах світу.









