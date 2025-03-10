Угорський депутат зірвав виступ Орбана його ж антиросійською промовою. Премʼєр виголосив її 18 років тому

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Депутата Національної асамблеї Угорщини Акоша Хадгазі оштрафували на сім мільйонів форинтів — він зірвав виступ премʼєр-міністра Віктора Орбана його ж промовою майже 20-річної давності.

Про це повідомляє угорське медіа Telex.

Інцидент стався 24 лютого. Хадгазі перервав виступ голови уряду перед початком засідання парламенту. Через гучномовець парламентар відтворив заяву, яку Орбан проголосив 18 років тому — в ній йшлося про важливість західної демократії. Цей момент прибрали з трансляції, але він потрапив до протоколу.

Як пише Telex, тодішні слова Орбана повністю розходяться з нинішньою позицією політичної партії «Фідес». Тоді посадовець закликав молодь «не дозволити росіянам, яких уже вигнали, залізти назад у вікно», і не допустити багатопартійної системи без демократії. Натомість зараз Угорщина є «найактивнішим союзником Росії в ЄС», додає видання.

Хадгазі написав у соцмережах, що з нього стягнули штраф не лише за те, що він завадив виступу голови уряду країни, а й за його висловлювання про асамблею. Зокрема, депутат часто називає парламент «нелегітимним ляльковим театром». Офіційно він не виступав там з 2022 року.

Акош Хадгазі вважає, що угорська опозиція має лише декілька місяців, щоб вибороти чесні вибори в країні у 2026 році.