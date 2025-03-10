SIPRI: Україна стала найбільшим у світі імпортером зброї, європейський імпорт зріс на 155%

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Україна стала лідером серед імпортерів основних видів озброєнь за період 2020—2024 років — її імпорт збільшився майже в 100 разів порівняно з 2015—2019 роками.

Про це йдеться в щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Європейський імпорт озброєнь загалом зріс на 155% за той самий період. Це сталося тому, що союзники зреагували на вторгнення РФ в Україну та невизначене майбутнє зовнішньої політики США, йдеться в документі.

За свіжими даними інституту, Вашингтон збільшив свою частку у світовому експорті озброєнь до 43%, в той час, як експорт Москви впав на 64%. Загальний обсяг передачі зброї у світі залишився приблизно на тому ж рівні, що й у 2015—2019 і 2010—2014 роках. Зростання імпорту в Європі й Америці компенсувало скорочення в інших регіонах.

Росія, на яку припадає 7,8% світового експорту озброєнь, опустилася на третє місце всеред лідерів, поступившись Франції (9,6%). Італія (4,8%) піднялася з 10-го на шосте місце в рейтингу.

Щонайменше 35 країн надіслали зброю Києву після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. У 2020—2024 роках Україна отримала 8,8% світового імпорту озброєнь. Більшість траншів надійшли зі США (45%), за ними йдуть Німеччина (12%) і Польща (11%). Україна стала єдиною державою Європи серед 10 найбільших імпортерів за цей період.

«Нові дані чітко відображають переозброєння в Європі у відповідь на загрозу з боку Росії. Проте деякі великі імпортери озброєнь, включно із Саудівською Аравією, Індією і Китаєм, з різних причин значно скоротили обсяги імпорту», — каже директор програми SIPRI з питань передачі озброєнь Метью Джордж.

Імпорт європейськими членами НАТО збільшився на 105% в період між 2015—2019 і 2020—2024 роками. Основними постачальниками, крім Сполучених Штатів, були Франція і Південна Корея (по 6,5%), Німеччина (4,7%) та Ізраїль (3,9%).