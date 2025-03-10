У Києві за три дні зафіксували пʼять температурних рекордів

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У Києві за 7—9 березня зафіксували пʼять температурних рекордів.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Максимальна температура повітря 7 березня після полудня досягла +20,2 °С — на 3,9 °С вище, ніж у 1995 році для цієї дати.

Максимальна температура повітря 8 березня після полудня досягла +18,8 °С. Це на 1,1 °С вище, ніж у 2019 році для цієї дати.

Середньодобова температура повітря в цей день виявилась найвищою за час проведення спостережень і становила +12,1 °С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 2,0 °С, а кліматичну норму — на 10,6 °С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає погоді кінця квітня.

Максимальна температура повітря 9 березня після полудня досягла +20,0 °С, тобто на 2,7 °С вище, ніж у 1920 році для цієї дати. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і становила +11,2 °С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 0,7 °С, а кліматичну норму — на 9,4 °С.